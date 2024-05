Modifiche alla Viabilità per il Giro d’Italia 2024 a Bastia Umbra

A seguito del passaggio del Giro d’Italia 2024, Bastia Umbra subirà significative modifiche alla viabilità. Di seguito, un riepilogo delle strade interessate e delle disposizioni adottate:

Percorso e Chiusure Stradali:

Via Roma – Rotatoria – Via Roma – Bastia Umbra: Rotatoria – Via della Rocca – Via Torgianese – Ponte Fiume Chiascio – Via Santa Lucia – Sottopasso SS.75 – Via Santa Lucia – Via Madonna di Campagna – SP.247/6 Via Hanoi – Ospedalicchio: Via San Padre Pio.

Le strade elencate saranno chiuse al traffico dalle 8:00 alle 17:30 per consentire lo svolgimento della gara e le prove dei corridori.

Impatto sul Traffico e Divieti:

Durante le ore di chiusura, non sarà possibile accedere o utilizzare le vie menzionate per qualsiasi motivo.

Il percorso taglierà in due il territorio comunale di Bastia Umbra, dalla Via Roma fino alla Via San Padre Pio.

Via di Transito Alternativa:

L’unica via di transito consentita che permetterà di attraversare da un lato all’altro del percorso di tappa sarà Via Ignazio Silone, che collega Via Gramsci (rotonda McDonald’s) a Via del Conservificio (ufficio postale). In questa zona sarà allestito il Green Village, dedicato alle competizioni del Giro-E.

Chiusura Scuole:

A causa delle modifiche alla viabilità, tutte le scuole di ogni ordine e grado a Bastia Umbra rimarranno chiuse, come stabilito dall’ordinanza n. 69 emessa il 29 Aprile 2024.

Queste disposizioni sono state adottate per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività legate al Giro d’Italia, e si raccomanda ai residenti e ai visitatori di pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

