Erigo Pecci e sua candidatura, Santoni AP: “Non è usato sicuro”

Erigo Pecci si inserisce nuovamente nel panorama politico di Bastia con una candidatura nel “campo largo”, dove decine di loghi e simboli si mescolano in una sorta di pot-pourri. Questa mossa sembra essere il tentativo di un ritorno per Pecci, il cui Partito ha vissuto anni di inconsistenza politica. Il viso sorridente del candidato emerge nei manifesti, simboleggiando un’opportunità per lui di sfruttare l’agonia della destra cittadina.

Il passato di Pecci è caratterizzato da anni di protagonismo politico a Bastia, specialmente tra gli anni ’90 e il 2009. Durante questo periodo, la città ha vissuto trasformazioni significative, dall’autorizzazione alla costruzione dell'”ecomostro” sui terreni del Conservificio Lolli fino alla demolizione della piscina Eden Rock. Nonostante rivendichi con orgoglio la paternità di un nuovo centro commerciale in procinto di inaugurarsi, le preoccupazioni emergono sulla sua capacità di gestire il futuro urbano della città.

La candidatura di Pecci solleva domande critiche: tra tutti i partiti coinvolti nel “campo largo” in 15 anni, non sono emerse figure nuove? Può davvero la città affidarsi a chi ha contribuito attivamente al suo snaturamento nel passato? Il fatto che Pecci si circondi dei “soliti noti” non sorprende, ma solleva dubbi sulla possibilità di portare avanti un’agenda innovativa.

La presentazione della sua candidatura, come sottolineato, ha riguardato prevalentemente frasi retoriche senza offrire nuove idee o soluzioni per Bastia. La scelta di distanziarsi sia dalla destra che dalla sinistra sembra ancora più sensata di fronte a una candidatura che rappresenta un tuffo nel passato, un periodo che i Bastioli potrebbero non voler rivivere. L’hashtag #alternativapopolare indica la volontà di cercare un’alternativa diversa per Bastia, un’opzione che potrebbe portare cambiamenti significativi rispetto al passato controverso di Erigo Pecci.