Caccia Village 2024 a Bastia Umbra, un evento ampliato e ricco di novità

La dodicesima edizione di Caccia Village, prevista dal **sabato 11 a lunedì 13 maggio** al Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati del mondo venatorio e non solo. Andrea Castellani, patron di Caccia Village, ha recentemente svelato le numerose novità che caratterizzeranno l’edizione 2024, annunciando un programma esteso che per la prima volta includerà anche il lunedì mattina.

Quest’anno, il Caccia Village si estenderà su oltre 30.000 mq di area espositiva, includendo aree tematiche innovative come l’Esposizione ENCI e il Park Village, oltre al rinnovato spazio “Cibo Selvaggio”. Quest’ultimo, particolarmente atteso, vedrà l’introduzione del concept Buschcraft con show cooking a fuoco vivo ambientati in una scenografia boschiva, realizzata in collaborazione con Umbraflor e Tenuta Borgo Santa Cecilia di Gubbio.

Il lunedì 13 maggio, alle ore 10, l’Università degli Studi di Perugia ospiterà una tavola rotonda focalizzata sulle prospettive e problematiche legate alle filiere di carne di selvaggina, evidenziando il suo valore come risorsa per il territorio. Questo approccio dimostra l’intenzione di Caccia Village di fungere da ponte tra il mondo agricolo e quello venatorio, promuovendo un dialogo costruttivo per lo sviluppo sostenibile delle pratiche di caccia.

Le serate Caccia Village OFF, novità dell’edizione 2024, prevedono due cene tematiche dedicate alla cucina di caccia d’autore, che si terranno rispettivamente sabato 11 e domenica 12 maggio nei rinomati ristoranti La Locanda del Cardinale ad Assisi e Aldivino a Corciano. Queste cene esclusivamente su prenotazione mirano a estendere l’esperienza della fiera al di fuori dei suoi confini, attirando un pubblico più ampio e diversificato.

In aggiunta, l’edizione di quest’anno vedrà l’introduzione del servizio “CUSTOMER CARE CACCIA VILLAGE”, pensato per customizzare l’esperienza dei visitatori attraverso una serie di servizi esclusivi, trasformando la visita in una vera e propria esperienza di turismo regionale, coinvolgente per l’intera famiglia.

La presenza di oltre 1000 cani da caccia, grazie alla collaborazione con il Gruppo Cinofilo perugino e le associazioni ENCI, conferma l’impegno di Caccia Village a valorizzare ogni aspetto della cultura venatoria, rendendo l’evento un punto di riferimento per gli appassionati di caccia e tiro a volo del centro sud Italia.