Che fine ha fatto il piano strade 2023 del Comune di Bastia Umbra?

Che fine ha fatto – Serve più Democrazia a meno Tecnocrazia. La sicurezza della viabilità, ogni giorno diventa più importante, molte strade del nostro comune hanno necessità urgente di essere oggetto di manutenzione straordinaria, la cosa che mi sorprende è che ancora, non siano state spese le risorse messe a disposizione con il bilancio di

previsione 2023 approvato nei primi giorni di febbraio dello scorso anno.

Una cifra di circa 400mila euro stanziata da oltre 14 mesi non ancora utilizzata a cui si devono aggiungere altri 230mila euro messi a disposizione con il bilancio di previsione 2024. Di solito, si dice che le manutenzioni non si fanno per carenza di risorse, ma in questo caso i soldi ci sono.

Il progetto, realizzato da uno studio tecnico esterno al comune è stato approvato dalla Giunta con delibera 260 a novembre 2023 ed è pubblicato QUI. In particolare, le strade interessate dall’intervento sono le seguenti:

• TRATTO 1: Via Veneto;

• TRATTO 2: Via Firenze;

• TRATTO 3: Via San Rocco;

• TRATTO 4: Via Atene (fraz. San Lorenzo);

• TRATTO 5: Via Sofia (fraz. Cipresso)

• TRATTO 6: Via delle Industrie (Bastia Zona Industriale)

Non so dove si fermino le procedure, ma a me appare incomprensibile che un comune abbia a disposizione 400mila euro da febbraio 2023, per la manutenzione straordinaria delle strade che messa giù semplice, significa sistemare molte strade piene di buche e i lavori (che risultano sempre più urgenti) non partono.

Per non parlare poi degli altri 230mila euro a disposizione dall’approvazione del bilancio 2024. Quando saranno utilizzati? A quanto pare siamo nelle mani della Tecnocrazia, che prende sempre più potere, nonostante i ministri al governo, continuino a proclamare l’avvenuta semplificazione delle procedure per privilegiare la “politica del fare” che deve sostituire quella degli annunci.

Qualcuno, sarebbe bene, spieghi ai cittadini elettori, i motivi per cui pur avendo le risorse a disposizione, la manutenzione straordinaria di molte strade non viene fatta, nonostante il periodo pre-elettorale che dovrebbe essere un forte stimolo a procedere.

Se questo non avviene, il segnale è preoccupante. Forse la Tecnocrazia ha preso il sopravvento

sulla democrazia?

Francesco Fratellini

Coordinatore BASTIA POPOLARE