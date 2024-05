La Cultura, la Politica, la Città: Incontro Progetto Bastia

Progetto Bastia, supportato dalla Coalizione Civico-Progressista e dalla candidatura di Erigo Pecci, organizza un incontro significativo con i cittadini di Bastia, mirando a discutere il ruolo cruciale della cultura sia nella vita sociale che come pilastro della gestione amministrativa. L’evento si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 17:30 presso l’Auditorium S. Angelo, e promette di essere una piattaforma di dialogo aperto e costruttivo.

L’incontro, intitolato “La Cultura, la Politica, la Città“, esplorerà come la cultura possa essere al centro della vita cittadina e di come essa influenzi positivamente diversi ambiti della gestione pubblica. I candidati di Progetto Bastia si confronteranno con i cittadini su come la cultura possa rappresentare un mezzo essenziale per affrontare le sfide urbane, migliorare la qualità della vita e promuovere un senso di comunità più forte e coeso.

Durante l’evento, verranno discusse le problematiche legate al disagio sociale e culturale vissuto dalla città negli ultimi anni. Progetto Bastia si impegnerà a delineare un piano per rivitalizzare l’ambiente culturale di Bastia, rendendolo un luogo accogliente e stimolante per i giovani e per l’intera popolazione. L’obiettivo è trasformare l’ambiente urbano in uno spazio di opportunità, crescita, e interazione.

Inoltre, l’incontro metterà in luce l’importanza di integrare la cultura nelle diverse aree della vita collettiva gestite dall’amministrazione, quali l’urbanistica, la sanità, l’educazione, i lavori pubblici e la sicurezza. La gestione amministrativa, secondo Progetto Bastia, dovrebbe basarsi su conoscenza approfondita, confronto aperto, ricerca continua e ascolto delle diverse voci della comunità per garantire le migliori decisioni possibili.

L’evento è aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare a questa importante discussione. Progetto Bastia invita la comunità a prendere parte attiva, garantendo che il dialogo sia inclusivo e rappresentativo dell’intero tessuto sociale. Per maggiori informazioni sull’incontro e per restare aggiornati sulle iniziative di Progetto Bastia, visitate il sito www.progettobastia.it o seguite i canali ufficiali su Facebook, Instagram e YouTube. Per contatti diretti, è possibile scrivere a progettobastia@gmail.com o chiamare il numero 335-8049827.