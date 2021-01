Più sicurezza con la Vigilanza privata e nuove telecamere!

Continua l’attività di prevenzione dei reati a Bastia Umbra da parte dell’amministrazione che, dando seguito alle indicazioni del partito locale, ha affidato le funzioni di controllo e collaborazione con le forze dell’ordine alla Vigilanza Umbra-Mondialpol – riferisce il Presidente del Circolo comunale Milena Gabrielli – una convenzione tra Comune e istituto di vigilanza che mette a disposizione guardie giurate per pattugliare il territorio di notte, impiegando figure specializzate nella prevenzione del crimine in supporto alle forze dell’ordine.

L’accoglimento della nostra proposta permette di monitorare tutte quelle zone della città di proprietà comunale non coperte da videosorveglianza e a volte in balia di vandali”. Inoltre in questi giorni è stato ottenuto dall’amministrazione, un finanziamento dal Ministero per l’implementazione della videosorveglianza, bando che ha visto partecipare la maggior parte dei comuni Umbri, ma solo due hanno ottenuto il beneficio economico, che per Bastia è di 50mila euro.

“Ringraziamo l’Assessore Morettini che sta dimostrando che Fratelli d’Italia come sempre è in prima linea al fine di garantire l’attuazione del programma elettorale!”