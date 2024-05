Evento ciclistico per sostenere la mobilità ciclopedonale in città

Evento ciclistico – Domenica 19 maggio si terrà a Bastia Umbra un evento speciale denominato “Pedalata di Coalizione”, organizzato per promuovere l’importanza della mobilità ciclopedonale. L’iniziativa, sostenuta dai promotori della campagna elettorale locale, sottolinea come la città sia strutturalmente adatta a interventi che favoriscano l’uso della bicicletta, grazie al suo territorio prevalentemente pianeggiante.

Dettagli dell’evento

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 9:30 in Piazza Cavour, con la partenza prevista per le 10:00. Il percorso della pedalata, studiato per attraversare varie zone della città, è il seguente:

Via IV Novembre

Via A. Gramsci

Via San Costanzo

Viale Umbria

Via Roma

Via Irlanda

Via San Rocco

Via Firenze

Via della Repubblica

Via I Maggio

Via Sicilia

Via Firenze

Via Bastiola

Via San Bartolo

Via Monte Vettore

Via Santa Lucia

Via Torgianese

Via dell’Isola Romana

Piazza E. Matteotti

Programma dell’evento

La pedalata si concluderà intorno alle ore 11:00 nuovamente in Piazza Cavour, dove saranno disponibili bevande e snack per tutti i partecipanti, offrendo un momento di ristoro e socializzazione.

Obiettivi della pedalata

Fin dall’inizio della campagna elettorale, gli organizzatori hanno sempre evidenziato l’importanza di incentivare la mobilità ciclopedonale. La proposta di una nuova “Ciclopolitana” rappresenta un punto di svolta per la mobilità sostenibile di Bastia Umbra, migliorando la qualità della vita urbana e riducendo l’impatto ambientale del traffico automobilistico.

Importanza della mobilità sostenibile

Promuovere l’uso della bicicletta non solo contribuisce a ridurre l’inquinamento, ma favorisce anche uno stile di vita più sano e attivo per i cittadini. Bastia Umbra, con le sue strade pianeggianti, si presta particolarmente a diventare un modello di ciclabilità urbana.

Invito alla cittadinanza

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa iniziativa, che non solo promuove una causa importante, ma offre anche un’opportunità di riscoprire la città in modo nuovo e sostenibile. La “Pedalata di Coalizione” è un evento che unisce la comunità in un’esperienza condivisa di impegno civico e benessere.

Conclusione

Gli organizzatori vi aspettano numerosi domenica 19 maggio alle ore 9:30 in Piazza Cavour per prendere parte alla “Pedalata di Coalizione”. L’evento è un’opportunità unica per dimostrare il proprio sostegno alla mobilità sostenibile e contribuire al miglioramento della qualità della vita a Bastia Umbra.

Non mancate a questa occasione di pedalare insieme per una città più verde e vivibile!