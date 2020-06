Albero si schianta nella zona industriale, a Bastia Umbra, forse un fulmine

Un albero si è schiantato a Bastia Umbra nella zona industriale, c’è chi sostiene che la pianta sia crollata a causa di un fulmine che l’ha colpito nell’improvviso temporale che ha interessato tutta la valle. Altri, invece, dicono che il “nero” che si vede nel tronco spaccato sia dovuto ad una “malattia” della pianta,. Male che l’avrebbe minata a tal punto da farla crollare a seguito della tempesta.

Cosa possa essere stato, di fatto, non lo sappiamo – non siamo esperti – sappiamo invece che “è andata bene”.

Quel tratto di strada, via Hohberg e Piazza Moncada, sono da sempre transitatissime. E che per puro caso il collasso del vecchio albero, che si è aperto letteralmente in due, non ha interessato persone o cose.

Il tronco si è piegato, rompendosi, verso l’interno piuttosto che finire sul catrame della via. Abbiamo, immediatamente, informato il maggiore della polizia locale, Carla Menghella, e domani contatteremo l’Amministrazione. L’albero, intanto, sta lì dove è caduto, accanto alle mura di un immobile che, a dire il vero, ci è sembrato inutilizzato.