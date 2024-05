Presentazione liste coalizione civico progressista Pecci sindaco

Eccoci oggi pomeriggio ai Giardini Pubblici “Lucio Camacho” per la presentazione dei 92 candidati consiglieri della Coalizione Civico Progressista.

Ieri abbiamo formalmente depositato in Municipio le nostre 6 liste: #PECCISINDACO – Uniti per Bastia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista Italiano e Progetto Bastia.

Oggi incontriamo tutte le cittadine e i cittadini che vorranno conoscere i loro volti. È un momento importante per tutta la Coalizione e per tutto il gruppo che con noi ha lavorato fin dall’inizio. È il punto di arrivo di un lungo cammino e il punto di partenza di una nuova fase della Campagna Elettorale.

Ringraziamo di cuore tutti quelli che si sono impegnati a vario titolo fino ad oggi, coloro che hanno deciso di impegnarsi in prima persona candidandosi alla carica di consigliere comunale per la propria comunità e a quanti, da questo momento in poi, vorranno unirsi a noi in questo progetto per realizzare una città più moderna, dinamica, inclusiva.

LE NOSTRE 6 LISTE

#PECCISINDACO – UNITI PER BASTIA

Uniti per Bastia è una lista di 8 donne e 8 uomini che hanno a cuore il bene comune. Siamo una squadra ricca di molteplici sensibilità politiche, di diverse storie di vita e differenti esperienze professionali che vogliono mettersi al servizio della collettività per dare un nuovo slancio alla nostra comunità.

Noi, di fronte al degrado e alla disgregazione di questi ultimi anni, vogliamo scommettere sul Futuro. La nostra città ha bisogno di tornare ad essere vivace, orgogliosa, ambiziosa e ottimista. Un’altra Bastia è possibile se e solo se la vorremo e potremo costruire insieme… UNITI PER BASTIA!

Candidati alla carica di Consigliere Comunale

Lucio Raspa Giuliano Belloni Kevin Beshiri Alice Bianchi Claudio Boccali Federica Caleri Vanessa Cannelli Simone Casagrande Moretti Mirko Contini Luana Lollini Stefano Lombardi Claudia Morbidini Beatrice Ortica Barbara Rossetti Sergio Stangoni Elisa Zocchetti

Facebook Erigo Pecci Sindaco

Instagram pecci_sindaco

Sito internet www.peccisindaco2024.it

PARTITO DEMOCRATICO

Siamo una forza politica moderna e inclusiva, pronta a costruire un futuro migliore per tutti gi italiani dal punto di vista dell’uguaglianza e la giustizia sociale. La nostra visione è rivolta al futuro, e il nostro impegno è quello di trovare soluzioni innovative per le sfide del nostro tempo.

Riteniamo opportuno prestare attenzione all’impresa e al

commercio nel territorio, per una Città che sappia offrire le giuste opportunità economiche a tutti i suoi cittadini, con risposte rapide sulle questioni urbanistiche ed efficienti per quanto riguarda la riduzione del consumo di suolo.

Sii protagonista del futuro di Bastia, l’8 e il 9 Giugno scegli il Partito Democratico!

Candidati alla carica di Consigliere Comunale

Ramona Furiani Alessandro Barbanera Francesco Barcaccia Carla Benda Marco Bianchi Silvia Broccatelli Pasquale Davide Buonpane Matteo Burchielli Luca Ciuchicchi Luigi D’Onofrio Mariangela Esposito Luisa Fatigoni Giacomo Giulietti Roberta Mancinelli Edoardo Martini Marco Santucci

Facebook PD Bastia Umbra

Sito internet www.pd-bastia.webnode.it

MOVIMENTO 5 STELLE

Da sempre impegnati a portare un vento di cambiamento nel panorama politico italiano, il Movimento 5 Stelle garantisce il più ampio spazio di confronto democratico e le più intense modalità di scambio di idee, di opinioni e di valutazioni tra i propri iscritti.

Ci impegniamo a promuovere l’efficienza della pubblica

amministrazione, la sostenibilità ambientale e l’equità sociale, occupandoci dei problemi reali delle persone: dalla lotta alla corruzione all’accesso ai servizi pubblici, dalla tutela del lavoro, alla difesa dei diritti civili. Insieme possiamo costruire una nuova prospettiva per la città.

Sii protagonista del futuro di Bastia, L’8 e il 9 Giugno scegli il Movimento 5 Stelle!

Candidati alla carica di Consigliere Comunale

Laura Servi Marcello Rosignoli Amelia Abate Elena Angeli Malak Attia Marina Marini Anna Mastrobuono Lidia Palazzi Patrizia Parducci Gianluca Castellini Donato Cozzolino Eugenio Lentini Lorenzo Moretti Ciro Polverino Massimo Tomassoni Fausto Trubbianelli

Facebook Movimento 5 Stelle Bastia Umbra

Instagram movimento5stellebastia

Sito internet www.movimento5stelle.eu

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Alleanza Verdi e Sinistra: Per un futuro solidale, sostenibile e attento ai bisogni del mondo del lavoro.

Siamo un partito che pone al centro della propria azione la tutela dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile per il futuro del nostro pianeta. Allo stesso tempo, ci battiamo per una società più giusta e inclusiva, dove ogni individuo abbia accesso alle stesse opportunità e diritti, indipendentemente dallo status sociale o economico.

Riteniamo che il lavoro dignitoso e sicuro sia un diritto fondamentale di ogni persona. Per questo ci impegniamo per garantire condizioni di lavoro eque, salari dignitosi e protezione sociale per tutti i lavoratori.

Sii protagonista del futuro di Bastia, l’8 e il 9 giugno scegli Alleanza Verdi e Sinistra!

Candidati alla carica di Consigliere Comunale

Ermanno Cormanni Palma Bruna Ciafardoni Graziano Lazzari Patrizia Cristofani Pablo Tombolesi Tiziana Renon Rosetta Simone Francesco Saccomandi Stefano Staffa Antonio Tabascio Umberto Di Pasquale Irina Karpouchina Arben Gjevori Daniele Di Natale Maria Lucarello Maurizio Tullini

Facebook Sinistra Unita per Bastia

Sito internet www.verdisinistra.it

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

PartitoSocialista Italiano: Sempre Avanti!

Siamo un partito aperto a tutte le persone che condividono i nostri valori di solidarietà, libertà e democrazia. Con una lunga storia di lotta per i diritti civili, il PSI rappresenta un pilastro della politica italiana, sempre in prima linea per la difesa delle libertà individuali e dei principi democratici.

Il nostro obiettivo è di creare un futuro migliore per l’Italia, dove ogni individuo ha la possibilità di realizzare il proprio potenziale e contribuire al benessere della società nel suo insieme, garantendo un sistema di welfare solido per tutti i cittadini.

Sii protagonista del futuro di Bastia, l’8 e il 9 Giugno scegli il Partito Socialista Italiano!

Candidati alla carica di Consigliere Comunale

Aurora Tazza Sandra Milena Cesarano Maria Annunziata Guadi Maurizio Leoni Mauro Lolli Luigi Mancini detto Cucciolone Rita Moretti Fabrizio Morettini Franco Proietti Giorgio Salucci Amedeo Susta Fabio Zebi

Facebook Partito Socialista Italiano Bastia Umbra

Sito internet www.partitosocialista.it

PROGETTO BASTIA

Progetto Bastia è una lista civica il cui simbolo rappresenta il perimetro geografico della città.

Nasce dalla volontà dei molti cittadini che negli ultimi due anni hanno voluto impegnarsi personalmente per tentare di cambiare il decorso di scelte amministrative non all’altezza dei tempi e delle aspirazioni della comunità.

Vogliamo poter incidere nelle scelte strategiche della città contribuendo con le nostre idee ad una svolta storica ormai necessaria e non più rimandabile da cui si possa realizzare la nostra visione di una città aperta al mondo, ricca di una vita sociale attiva, capace di liberare la forza creativa dei giovani e di prendersi cura di chiunque la abiti. Un luogo in cui la natura, la città costruita e la comunità siano sentite come “La nostra casa”.

Candidati alla carica di Consigliere Comunale

Paolo Ansideri Pierluigi Barbanera Giampiero Bianchi Fabio Capitini Giuseppe Greco Mario Lazzari Novella Lepri Elisabetta Mancini Carlo Massucci Anna Nicolina Mesina Simona Ragni Marina Scardazza Francesca Sciamanna Paolo Speziali Gabriela Stangoni Francesco Trasciatti

Facebook Progetto Bastia

Instagram progetto_bastia

Sito internet www.progettobastia.it

Si vota Sabato 8 Giugno dalle 15:00 alle 23:00 e Domenica 9 Giugno dalle 7:00 alle 23:00. Si possono esprimere 2 preferenze purché siano un uomo e una donna appartenenti alla stessa lista.

Contatti

Cell +39 3393924393 (Whatsapp) Mail peccisindaco2024@gmail.com

Sito Internet www.peccisindaco2024.it

Tik Tok pecci_sindaco