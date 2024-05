Bambino in bicicletta si schianta a causa di una buca in via San Lorenzo e si ferisce al volto è ricoverato in ospedale

Un bambino è rimasto ferito in seguito a una caduta mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica in via San Lorenzo a Bastia Umbra. Pare che il ragazzo sia scivolato a terra ferendosi al volto, dopo che la bicicletta ha urtato una buca profonda circa 30 centimetri con la punta della ruota anteriore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118, che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale, mentre i carabinieri di Bastia Umbra hanno preso nota della dinamica dell’incidente. Fortunatamente, prima dell’arrivo del personale medico, un residente della zona ha prestato soccorso al bambino.

È emerso che la buca, tappata successivamente con catrame freddo e segnalata da due birilli, si è formata a seguito dei lavori di scavo per posizionare i cavi della fibra ottica. È importante notare che la presenza di questa buca sulla strada era stata segnalata dai residenti al comune di Bastia tramite la sezione dedicata del sito internet intorno al 10 aprile, tuttavia nessun intervento era stato effettuato.

In precedenza, una signora ha riportato una distorsione alla caviglia cadendo mentre camminava lungo la strada. Pare che i carabinieri, intervenuti dopo l’incidente del ragazzino, abbiano immediatamente provveduto a far tappare la buca con il catrame a freddo e a posizionare i birilli per prevenire ulteriori incidenti. Il bambino è stato ricoverato all’ospedale di Perugia.