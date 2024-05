Pecci oggi inaugura le ’passeggiate di quartiere’

la grande corsa appuntamenti a raffica

Pecci oggi inaugura – La campagna elettorale a Bastia Umbra entra nel vivo con una serie di iniziative pensate per coinvolgere i cittadini e affrontare le questioni locali. Con oltre 17.000 elettori chiamati al voto, i candidati delle diverse coalizioni stanno intensificando i loro sforzi per conquistare il consenso degli elettori.

Erigo Pecci e le passeggiate di quartiere

Erigo Pecci, candidato per la coalizione civico-progressista, ha dato il via a una serie di passeggiate di quartiere, che si svolgeranno ogni giorno fino al 29 maggio, sempre alle 18:00, presso vari centri sociali. Queste passeggiate rappresentano un’opportunità per Pecci e i suoi collaboratori di entrare in contatto diretto con i residenti, discutere delle problematiche locali e ascoltare le preoccupazioni della comunità. Il tour inizia oggi a Bastiola e proseguirà con l’obiettivo di visitare tutti i quartieri, toccando temi cruciali che interessano quotidianamente i cittadini.

Paola Lungarotti e la crescita della città

Il sindaco in carica, Paola Lungarotti, ha organizzato per domani un incontro intitolato “Sport, cultura e turismo: prospettive di crescita per la Città”. L’evento, che si terrà alle 17:30 presso l’Auditorium Sant’Angelo, vedrà la partecipazione di Paola Agabiti, assessore regionale alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali, con deleghe a turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio. Durante l’incontro si discuteranno vari argomenti, tra cui l’impiantistica sportiva, i bandi regionali cui il Comune ha partecipato, i finanziamenti ottenuti e quelli in arrivo. Verranno trattati anche temi relativi a sport e cultura come strumenti di sviluppo del territorio e attrazione turistica, oltre a bandi per la cultura, borse di studio, centri estivi e rigenerazione urbana.

Catia Degli Esposti e il programma del centrodestra civico

Domani sera, alle 21:00, la candidata sindaco Catia Degli Esposti, sostenuta dalle liste del centrodestra civico, presenterà il programma elettorale della sua coalizione al centro sociale di Ospedalicchio. Questo incontro sarà un’occasione per i cittadini di conoscere più da vicino le proposte e le visioni della candidata per il futuro di Bastia Umbra.

Un fermento di incontri e discussioni

Con le elezioni amministrative alle porte, Bastia Umbra è animata da un fermento di incontri e discussioni. I cittadini hanno l’opportunità di partecipare attivamente alla vita politica della città, confrontandosi direttamente con i candidati e contribuendo a plasmare il futuro del loro territorio. Le iniziative di Pecci, Lungarotti e Degli Esposti testimoniano l’importanza di un dialogo aperto e continuo tra amministratori e comunità, fondamentale per un governo locale efficace e inclusivo.