Denunce a Bastia durante Agriumbria: arresti per armi e truffe

Denunce a Bastia Umbra – Durante l’evento “Agriumbria” a Bastia Umbra, i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno preso provvedimenti legali contro tre persone, risolvendo sul campo situazioni che avrebbero potuto degenerare in incidenti più gravi. Tra i denunciati figurano un uomo di 34 anni, di origine romena, e due donne, rispettivamente di 23 e 24 anni, anch’esse romene, coinvolte in attività illecite separate all’interno del centro fieristico.

L’incidente con l’uomo è avvenuto quando, dopo essere stato allontanato dall’ingresso della fiera per mancanza di biglietto, ha tentato di rientrare armato di una grossa pietra con l’intenzione di aggredire un addetto alla sicurezza. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse. Dopo aver disarmato e identificato l’uomo, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel corso della stessa giornata, i Carabinieri hanno anche notato due donne che, all’interno di uno dei padiglioni della fiera, si spacciavano per volontarie di una associazione benefica inesistente, raccogliendo offerte dai visitatori. Dopo ulteriori accertamenti, è emerso chiaramente che le donne erano coinvolte in un tentativo di truffa. Anche in questo caso, le autorità hanno agito prontamente, denunciando le due donne per tentata truffa alla stessa Procura.

Questi interventi sottolineano l’importanza della presenza e della vigilanza delle forze dell’ordine in eventi pubblici di grande affluenza come Agriumbria, dove il rischio di incidenti e attività illecite può essere elevato. Grazie alla rapida risposta dei Carabinieri, sia i visitatori che gli espositori hanno potuto continuare a partecipare all’evento in sicurezza, confermando l’efficacia delle misure di sicurezza adottate durante tali manifestazioni.