Matteo Santoni incontra i cittadini: le soluzioni di Alternativa Popolare per la Sanità Umbra

Presso la sede del comitato elettorale di Alternativa Popolare di Bastia si è tenuto l’importante incontro dal titolo “UNA NUOVA VISIONE DI SANITA’ PER L’UMBRIA”.

Relatore principale della serata il Dott. Aldo Tracchegiani, noto angiologo e coordinatore Regionale per le politiche sanitarie di AP.

Il Dott. Tracchegiani, introdotto dal Candidato Sindaco di Bastia Matteo Santoni, ha fatto una disamina precisa ma impietosa dello stato attuale in cui versa la Sanità Regionale: in particolare si è soffermato sulle carenze legate alla chiusura di diversi presidi sanitari o al declassamento di interi reparti, che lasciano così intere aree completamente prive di strutture di primo soccorso e costringono i pazienti a lunghi spostamenti per poter attingere alle cure necessarie.

Il Dipartimento Sanitario di AP sta lavorando ad un documento programmatico che prevede infatti un territorio regionale coperto da diverse strutture distribuite in maniera omogenea in tutta la regione, ciascuna con delle aree specialistiche di eccellenza che possano anche attirare pazienti dalle regioni limitrofe. E’ stata affrontata anche la piaga delle liste di attesa infinite: è necessario innanzitutto aumentare il numero dei medici in circolazione, partendo dall’abolizione del numero chiuso per le iscrizioni alla facoltà di Medicina, e vanno poi riviste le modalità oggi in vigore per le attività “intra-moenia” dei medici, che troppo spesso privilegiano le visite private a discapito del servizio pubblico.

Si è parlato anche del contesto prettamente bastiolo, che possiede un palazzo della Salute di grandi potenzialità ma poco sfruttato, e si è evidenziata la necessità di istituire nel territorio comunale un servizio di guardia medica, oggi assente. Inoltre è improcastinabile l’istituzione di una adeguata RSA e comunque una intensificazione dei servizi per gli anziani ed i più deboli. L’incontro si è concluso con l’intervento ed i saluti dell’Avv. Cristian Brutti, candidato di AP alle prossime elezioni europee