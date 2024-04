Il 25 Aprile è un momento di profonda riflessione per l’Italia

Il 25 Aprile è un momento di profonda riflessione per l’Italia, un giorno in cui ogni cittadino si unisce nel ricordo di un passato eroico che ha plasmato la storia del nostro paese. È la data in cui celebriamo insieme la libertà, una conquista ottenuta attraverso il coraggio, il sacrificio e il sangue di chi ha lottato contro l’oppressione del nazi-fascismo. Questo patrimonio di valori è il fondamento su cui costruiamo il futuro delle generazioni a venire, conservato con cura nell’immaginario collettivo per ispirare i nostri figli.

Erigo Pecci – Candidato sindaco Bastia Umbra

La resistenza contro le forze oppressive è stata una testimonianza potente della forza dello spirito umano, un canto di fratellanza e resistenza che ha risuonato in ogni angolo del nostro territorio. Il 25 Aprile segna il giorno in cui l’Italia ha ritrovato la propria voce, una voce che ha proclamato al mondo un irrefrenabile desiderio di dignità e autonomia.

Oggi, osservando il tricolore che sventola fiero, ricordiamo i volti determinati di quegli uomini e donne di Bastia e di tutta Italia, che hanno sacrificato la loro vita per un ideale di giustizia e libertà, pilastri su cui poggia la nostra pace attuale. La libertà che godiamo oggi è paragonabile a un fiore delicato, che richiede attenzioni costanti e una dedizione assoluta per essere preservata.

La celebrazione del 25 Aprile è un impegno rinnovato a proteggere i principi di democrazia e tolleranza, elementi chiave su cui si fonda la nostra società. Questo giorno ci ricorda che anche nei momenti più oscuri, la luce della libertà può brillare potente, guidando la via verso un futuro di speranza e rinascita.

Celebrando il 25 Aprile, non solo rendiamo omaggio al coraggio dei nostri antenati, ma riaffermiamo il nostro impegno a custodire e valorizzare l’eredità di libertà e dignità per cui hanno combattuto. Viva l’Italia, Viva Bastia, e Viva il 25 Aprile: simbolo di speranza, resistenza e impegno perpetuo per un domani migliore.