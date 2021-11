Alessandro Barbanera nominato coordinatore del PD di Bastia Umbra

Passaggio di testimone ieri sera nei locali della sede del PD, alla presenza anche del Direttivo, alla guida della Segreteria.

Il dimissionario Erigo Pecci ha consegnato le chiavi ad Alessandro Barbanera, mentre Pasquale Borgarelli si riconferma Tesoriere, visto l’impegno lodevole e costante profuso in questi anni.

Fonte Ufficio Stampa

Gruppo Consiliare PD Bastia

Barbanera, classe 82, partecipa da tempo fattivamente e lealmente alle attività politiche del Partito, avendo anche conseguito un brillante risultato elettorale personale alle ultime elezioni. Unità, condivisione, apertura, collaborazione, presenza sul territorio, le parole chiave del neo segretario. A lui e alla Segretaria l’ augurio di un proficuo lavoro ed un ringraziamento all’ex Segretario Pecci per l’impegno profuso per la causa democratica.

L’intento sarà quello di portare il Partito tra la gente, con occasioni di dibattito e confronto costruttivo su temi di interesse locale e nazionale, oltre che garantire una attenta e fattiva opposizione sostenendo le Consigliere Furiani e Fatigoni in Consiglio Comunale, che stanno già svolgendo un lavoro encomiabile.

Bastia è una comunità che deve ritrovare la sua luce e per farlo deve puntare a creare rete con gli Enti locali vicini e più virtuosi.

Bastia deve tornare ad avere una vocazione internazionale, grazie alla presenza sul territorio di Umbria Fiere, la vicina Assisi e il corrispettivo Aeroporto, e non chiudersi in se stessa come è accaduto negli ultimi anni.

Si parte con un primo incontro, mercoledì 10 novembre ore 18 presso la CGIL di Bastia, dove si riuniranno tutti gli Amministratori del Partito Democratico a livello regionale. Sarà sicuramente una proficua e arricchente occasione di crescita e di scambio e l’evento sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, sempre tenendo conto delle norme anticontagio da Covid-19.