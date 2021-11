La fortuna in valigia, compro Baratto e vendo, ogni sabato mattina

Compro Baratto e vendo, ogni sabato mattina a Bastia Umbra, dalle 8.00 dalle 13.30 in Piazza Luigi Toppetti– traversa via Olaf Palme a partire da domani, sabato 6 novembre ’21 Tutti i sabati “La fortuna in valigia” il mercatino compro baratto vendo dedicato ad oggetti di antiquariato modernariato e vintage. Organizzato dalla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, curato da Catia Raffaella Azzarelli . Il Mercatino è un appuntamento fisso, ogni sabato a Bastia Umbra, per chi vuole acquistare oggetti, per chi vuole fare una passeggiata tra passato e presente