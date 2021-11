Controlli straordinari della polizia a Bastia Umbra, denunciate tre persone

Si sono conclusi con importanti risultati i controlli straordinari sul territorio voluti dal Questore della Provincia di Perugia nel territorio di Assisi e Bastia Umbra. Grazie alla sinergica collaborazione con le polizie locali, sono stati effettuati servizi di controllo del territorio a tappeto attenzionando le zone di maggior affluenza, siti sensibili, locali commerciali del territorio, aree verdi frequentate da giovanissimi. 20 i posti di controllo effettuati, 300 in tutto le persone controllate, 200 autovetture e 16 esercizi commerciali.

dalla Questura di Perugia

Nel corso dei servizi, sono state denunciate tre persone. Trovato presso un bar della zona industriale di Bastia Umbra un cittadino 31enne, di origine marocchina, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, già segnalato alla locale Prefettura come assuntore abituale di sostanze stupefacenti e attinto anche dal provvedimento del Questore di Perugia dell’avviso orale.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione del provvedimento del Foglio di Via dal Comune di Bastia Umbra emesso dal Questore di Perugia.

Inoltre, nei pressi di un parcheggio ad uso pubblico in pieno centro storico, è stato rintracciato un soggetto di nazionalità rumena, 58enne con numerosi precedenti penali, di fatto senza fissa dimora, in evidente condizione di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici.

L’uomo, da controlli più approfonditi è risultato irregolare sul territorio nazionale, in quanto attinto da un provvedimento di divieto di rientro in Italia. Per tale motivo, l’uomo è stato deferito per la sua inosservanza.