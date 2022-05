Anche Bastia al progetto Erasmus “European Renaissance”

Il progetto Erasmus tra tre scuole europee a cui partecipa l‘Ist. Comprensivo Bastia 1, scuola secondaria di primo grado “Colomba Antonietti” con gli studenti della città di Ioannina in Grecia e Wels in Austria, iniziato nell’anno 2020 si sta svolgendo in questi giorni per vivere la nostra città e l’Umbria.

Dopo lo spettacolo teatrale inserito nel progetto “L’Umbria si racconta ovvero Storie di Rinascimento” scritto e diretto dall’attore Rodolfo Mantovani, che si è svolto ieri, lunedì 2 maggio presso il cinema teatro “Esperia” di Bastia Umbra con l’Istituto Comprensivo Bastia1 con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Bastia Umbra, dove interpreti, narratori, danzatrici e musicisti sono stati gli alunni delle classi seconde con un matine é dedicato solo alle scuole e uno spettacolo dedicato alla città.

Un momento molto sentito dove l’arte ha unito le culture sempre più vicine, con momenti narrativi efficaci e una costruzione teatrale perfetta. Gli studenti gemellati di Grecia e Austria si sono presentati al pubblico, ognuno con la propria lingua e hanno condiviso questa esperienza con grande passione complimentandosi con i loro amici coetanei.

Questa mattina i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti sono stati accolti in Comune dal Sindaco Paola Lungarotti, dall’Assessore Daniela Brunelli e Valeria Morettini, con la Prof.ssa Barbara Rossetti coordinatrice del progetto e con la Prof.ssa Simona Marini. Un momento di festa – afferma il Sindaco- per parlare un linguaggio universale, quello del bene e della condivisione, dello scambio educativo e della crescita culturale, dei valori dell’uno che diventano i valori dell’altro.

Un ringraziamento alle nostre insegnanti e agli insegnanti, alla dirigente, Prof.ssa Stefania Finauro, per il lavoro svolto sempre con passione e grande competenza, al corpo docente degli studenti greci e austriaci, a tutti voi ragazzi che state crescendo come cittadinanza attiva, crescendo come cittadini di domani./Cinzia Mortolini