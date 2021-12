Erasmus, insegnanti stranieri in visita dal sindaco Paola Lungarotti

Il Sindaco Paola Lungarotti ha ricevuto oggi la visita di una ristretta delegazione scolastica dell’Ist. Comprensivo Bastia 1 scuola secondaria di primo grado “Colomba Antonietti”, partecipante ad un progetto di gemellaggio Erasmus tra Istituti scolastici di Bastia Umbra, Ioannina (Epiro, Grecia) e Wels (Austria) iniziato nell’anno 2020.

Fonte: Ufficio stampa

Comune di Bastia Umbra

Due docenti provenienti da Ioannina, Koulouri Chrysoula e Sygkouna Evangelia per il progetto di gemellaggio tra tre scuole europee hanno visitato la nostra città e con alcune delle insegnanti del progetto, prof.sse Barbara Rossetti e Simona Marini in rappresentanza dell’istituto scolastico interessato e della dirigente, prof.ssa Stefania Finauro, si sono incontrate con il Sindaco Paola Lungarotti comunicandoLe in merito ai futuri incontri tra studenti e studentesse che si auspica poter concretizzare nell’anno prossimo, in più tappe, con la conclusione del progetto nel periodo del Palio de San Michele, per l’incontro finale a Bastia Umbra.

Nel progetto, per la scuola “Colomba Antonietti” sono coinvolte 8 classi terze (tutte) e 3 classi seconde, che con una piattaforma informatica potranno interagire con i loro corrispondenti europei, aldilà degli incontri che si spera potranno fare.

L’Ist. Comprensivo Bastia1 vuole proseguire nel settore degli scambi scolastici nell’ambito Erasmus, ritenendo che sia un’area molto importante per la crescita educativa e culturale dei ragazzi.