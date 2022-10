Search for: Search Button

European Renaissance, il progetto Erasmus prosegue con un viaggio in Grecia

Il progetto Erasmus dal titolo European Renaissance, al quale ha aderito l’ Istituto Bastia 1, prosegue in Grecia, dopo aver ospitato nel mese di maggio la scuola austriaca di Wels e quella greca di Byzani, frazione di Ioannina. In questi giorni alcuni alunni, rappresentanti delle classi 3A e 3C, si trovano nella città greca di Ioannina, capitale dell’Epiro, per la mobilità del progetto.

Studenti e docenti sono partiti da Fiumicino il 16 ottobre e sono stati accolti nella scuola media di Byzani dai parteners greci con grande entusiasmo tra danze, musiche, piatti tipici e visita guidata del loro Istituto.

La giornata è proseguita con la visita della vicina area archeologica di Dodoni dove i ragazzi con i loro occhi hanno potuto ammirare I magnifici resti del teatro greco di Dodoni, che conteneva ben 18.000 spettatori e l’antico oracolo della Dea Madre,il secondo dopo il famoso oracolo di Delfi.

Martedì mattina gli studenti austriaci, italiani e greci sono saliti sullo stesso palco e coralmente hanno dato vita ad uno spettacolo teatrale che ha avuto come protagonista Esaù di Buondelmonti, un nobile fiorentino che alla fine del XIV secolo si è trasferito a Ioannina, diventando signore dell’Epiro.

Il viaggio è ancora in corso tra gite in battello sul lago Pamvotis, visite a monasteri ortodossi, all’università con il campus più grande della Grecia e pasti in taverne tipiche. Tutta la città si è mossa per accogliere le due scuole con grande calore facendole immergere nella vera cultura greca. Gli studenti e i docenti De Rosa, Falcinelli, Maranzana, Rossetti, Tortoioli