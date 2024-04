Incidente stradale a Bastia Umbra, bimba di sei anni investita, in terapia intensiva

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Bastia Umbra nella serata di giovedì 10 aprile. Una bambina di sei anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nella zona di San Rocco. La bambina è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia. È stata ricoverata per un trauma alla testa e, secondo le prime informazioni, ha subito una frattura al mento. Attualmente è in terapia intensiva con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bastia, al seguito del capitano Vittorio Jervolino della compagnia di Assisi. Hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’auto coinvolta nell’incidente, condotta da una donna di 39 anni, è stata sequestrata. La conducente è stata sottoposta a un alcool test, come previsto dalla prassi in questi casi.

In via San Rocco riferiscono i residenti, c’è un problema abbastanza serio dovuto alla velocità delle auto e chiedono all’amministrazione di mettere dei dossi o un autovelox in via San Rocco. Tra il sottopasso, le auto parcheggiate e i mezzi in transito è diventato un pericolo pubblico per tutti.