Tra 4 giorni ricorre l’ ottavo “compleanno” dello scempio….

Una tromba d’aria scoperchia la tendostruttura di XXV Aprile: (leggi) era il domenica 9 agosto 2015.

Tra 4 giorni ricorre – Da allora inizia una storia infinita che passa dalla verifica dei danni all’intervento di protezione della struttura del tetto in legno per preservarla e riutilizzarla in breve tempo (appena individuate le risorse necessarie e dare il via al progetto di ristrutturazione.

Nel 2016 la giunta decide di dare corso al recupero della struttura sostituendo il tipo di copertura appoggiata sulla struttura in legno lamellare ancora presente e come prevede il Piano di Lottizzazione San Marco la struttura dovrà essere adibita a palestra della costruenda scuola di XXV Aprile. (leggi) [Leggi]

La costruzione della vicina scuola di XXV Aprile inizialmente bloccata da un ricorso della ditta arrivata seconda in graduatoria, parte e si conclude (solo parzialmente ma in modo da consentirne agibilità parziale), con l’inaugurazione e l’apertura della stessa il 21 settembre 2019 (leggi) e si apre il contenzioso con la ditta appaltatrice per lavori fatti male e opere esterne non completate. [Leggi]

Nel frattempo la tendo struttura che fine ha fatto?

Il 16 Aprile 2020 l’assessore Santoni con entusiasmo annuncia trionfale: “Dobbiamo attendere che l’impresa arrivata prima produca tutti i documenti e poi – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni (foto) – poi la commissione potrà proporre l’appalto. Tempi certi non ci sono, ma siamo sicuri che non perderemo il contributo del ministero, la gara d’appalto è stata lanciata in tempo” (leggi) [Leggi]

Maggio 2021 Aperto il cantiere la cui conclusione è annunciata entro un anno. L’impianto disporrà di 200 posti a sedere. Lavori da 1,2 milioni per la struttura della scuola e delle società di pallamano, pallavolo, basket e calcetto. Spazi Oltre al campo di gioco previsti anche magazzini, bar e 4 spogliatoi

L’assessore allo sport Filiberto Franchi è raggiante: “Dopo 50 anni – dice l’assessore Filiberto Franchi uno sport come la pallamano potrà finalmente svolgere le proprie gare nel proprio territorio. La realizzazione di questa palestra è un passo significativo non solo per il polo scolastico di XXV Aprile ma anche per le società sportive della nostra città, per lo sport regionale, per il valore sociale ed educativo che l’attività sportiva racchiude”. (leggi) [Leggi]

A che punto siamo?

Dai primi mesi del 2022 la ditta non appaltatrice è sparita. Che fine ha fatto? Qualcuno lo sa? Perché i lavori sono fermi da quasi due anni? Quali procedure sono in corso per risolvere la questione? I lavori riprenderanno? E quando?

La struttura in lamellare del tetto è ancora utilizzabile dopo essere stata per (fino ad oggi) 9 anni alle intemperie? (ammesso che i lavori riprendano entro questo anno). [Leggi]

Quanto costerà adesso realizzare il progetto approvato?

Nel frattempo nessuna società sportiva di Bastia avrà a disposizione una struttura coperta a disposizione per giocare i propri campionati…. TUTTI IN TRASFERTA ammesso che trovino spazio nei comuni limitrofi.

Ok ma almeno si alleneranno a Bastia….. si dove? Nel “pallone a san Lorenzo”….. SPEREM…