Torna Expo Casa, l’abitare diventa emozione

«La nostra manifestazione da trentasette anni continua ad evolversi per dare a tutti l’opportunità di trovare quello che serve per realizzare, rinnovare e rendere unica la propria abitazione. Oggi l’attenzione dei consumatori è rivolta alla qualità, all’arredamento più funzionale, alle tecnologie che rendono la case sempre più piacevole e sicura».

Così Aldo Amoni, il persidente di Epta-Confcommercio, l’associazione che organizza Expo Casa, in programma all’Umbriafiere di Bastia dal primo all’8 marzo. Con l’occasione Amoni, presenti anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, Paolo Belardi, presidente del corso di laurea in design all’Ateneo e Cristiano Romano in rappresentanza della Fondazione Umbria Jazz, lancia un appello alle istituzioni, sullo stato di salute del centro fieristico.

«La struttura – dice – è stata lasciata a se stessa per troppo tempo quindi mi rivolgo direttamente ai neo-eletti rappresentati regionali: fate qualcosa per renderla più moderna e funzionale». Tra le novità dell’Expo, il workshop “Umbria Jazz Street Design”, tenuto dal professore di “Graphic Design” Paul Henry Robb. Il workshop vedrà la partecipazione di sessanta studenti universitari selezionati e sarà volto all’ideazione dell’immagine grafica da proporre come manifesto di “Umbria Jazz 2020”.