Ragazzo di 13 Anni Denunciato per Rapina a Bastia Umbra

Ragazzo di 13 Anni – Bastia Umbra, Italia – Un ragazzo di 13 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra per un presunto reato di rapina. Il fatto, che è avvenuto il 7 giugno in un’area giochi pubblica di Bastia Umbra, ha coinvolto un minore che era in compagnia di alcuni coetanei al momento dell’evento.

Secondo le informazioni disponibili, il minore è stato avvicinato da due individui non identificati che lo hanno prima aggredito e poi gli hanno sottratto gli occhiali da sole. I due sospetti si sono poi dileguati nelle vie circostanti.

L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata dalla madre del minore. Grazie alle informazioni raccolte dai testimoni presenti al momento del fatto e all’analisi delle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali presenti nell’area, i Carabinieri sono stati in grado di individuare e successivamente identificare il presunto autore del reato, minorenne anche lui.

Al termine delle procedure previste, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia. Questo caso mette in luce la problematica della violenza giovanile e la necessità di interventi mirati per prevenire tali episodi.