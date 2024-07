Nuova Legislatura di Bastia Umbra: Primo Consiglio Comunale

Il 15 luglio, nella Sala del Consiglio Comunale di Bastia Umbra, si è tenuto il primo Consiglio Comunale della nuova legislatura. Il Sindaco Erigo Pecci ha aperto la sessione salutando i presenti e augurando il meglio a tutti i consiglieri eletti.

L’ordine del giorno comprendeva sette punti principali:

Insediamento del Consiglio Comunale – Convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Giuramento del Sindaco Elezione del Presidente del Consiglio Comunale Elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale Nomina Commissione Elettorale Comunale Indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

La sessione è stata inizialmente presieduta dal Consigliere più anziano, Alessandro Barbanera del Partito Democratico, che insieme al Segretario Comunale Marco Taralla, ha effettuato l’appello dei Consiglieri, tutti presenti.

Gli scrutatori per le varie votazioni sono stati individuati dal Presidente Barbanera: i Consiglieri Stefano Lombardi e Laura Servi per la Maggioranza e il Consigliere Fabrizio Raspa per la Minoranza.

La prima pratica all’ordine del giorno riguardava la convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. A seguito della nomina ad Assessore e relativa rinuncia al seggio in Consiglio Comunale di Ramona Furiani (PD), Elisa Zocchetti (Uniti per Bastia), Paolo Ansideri (Progetto Bastia) e Marcello Rosignoli (M5S), i nuovi Consiglieri eletti, per scorrimento della Lista, sono Marco Santucci (PD), Beatrice Ortica (Uniti per Bastia), Gabriela Stangoni (Progetto Bastia) e Laura Servi (M5S). Il punto all’ordine del giorno è stato approvato con voto unanime (16 Favorevoli).

Il Sindaco ha quindi prestato giuramento, sottolineando l’importanza della centralità del Consiglio Comunale per lo sviluppo di un sano e corretto dibattito pubblico.

Per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, la Maggioranza ha espresso il nome della Consigliera Luisa Fatigoni (PD), mentre la Minoranza ha indicato come Candidato Fabrizio Raspa (Civica per Bastia). Con 11 voti contro i 6 di Raspa, è stata eletta la Consigliera Luisa Fatigoni.

Successivamente, sono stati eletti i Vicepresidenti del Consiglio Comunale, uno per la Maggioranza e uno per la Minoranza: Claudio Boccali (Uniti per Bastia) con 11 voti a favore e Fabrizio Raspa (Civica per Bastia) con 6 voti.

Il quinto punto ha riguardato la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale indicati dal Sindaco Erigo Pecci. Gli Assessori indicati sono Ramona Furiani, Marcello Rosignoli (che inizialmente ricoprirà anche il ruolo di Vicesindaco), Elisa Zocchetti, Ermanno Cormanni e Paolo Ansideri.

Successivamente, si è provveduto alla nomina della Commissione Elettorale. Sono stati eletti come membri effettivi della Commissione Pablo Tombolesi (AVS) con 5 voti, Laura Servi (M5S) con 5 voti e Stefano Santoni (FDI) con 6 voti, come supplenti Marco Santucci (PD), Beatrice Ortica (Uniti per Bastia) e Catia Degli Esposti (Civica per Bastia). Tutti i presenti hanno espresso parere favorevole alle nomine.

L’ultimo punto all’ordine del giorno ha riguardato gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, illustrati dal Sindaco, ed è stato approvato all’unanimità dal Consiglio.

La prima seduta consiliare si è conclusa alle 21:11.