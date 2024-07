Donato Cozzolino, decisione personale su rinuncia consiglio

Donato Cozzolino, consigliere comunale eletto, ha annunciato la sua rinuncia alla carica. Questa decisione è stata presa in risposta all’interesse mostrato dalla consigliera di minoranza Catia degli Esposti. Nonostante la normativa non richieda una motivazione ufficiale per la rinuncia, Cozzolino ha deciso di fornire una spiegazione per trasparenza verso gli elettori e per rispondere alle domande della consigliera degli Esposti.

Durante il primo consiglio comunale, ci sono stati numerosi interventi da parte dei consiglieri di minoranza. Se avessero chiesto spiegazioni immediatamente, si sarebbe potuto evitare un dibattito pubblico su una questione che non riguarda l’attività amministrativa del consiglio comunale.

La decisione di Cozzolino di rinunciare alla sua carica deriva da motivi personali legati al lavoro. I risultati ufficiali delle elezioni sono stati annunciati molto tempo dopo la chiusura dei seggi. Inizialmente, Cozzolino non risultava eletto secondo i risultati pubblicati. Tuttavia, il verbale della commissione centrale che determina la proclamazione degli eletti lo indicava come il successivo nella lista elettorale. Nel frattempo, Cozzolino ha avuto nuove opportunità di lavoro e ha preso impegni che non gli avrebbero permesso di dedicare il tempo necessario per un efficace lavoro politico e amministrativo.

Cozzolino ha sottolineato che non c’è stata alcuna pressione esterna alla sua decisione. Ha agito in totale autonomia e consapevolezza, tenendo presente che l’impegno richiesto ai consiglieri comunali deve essere proficuo e non solo di rappresentanza. Ha deciso di fare un passo indietro per il bene del Movimento 5 Stelle e della collettività, non per favorire qualcuno.

La decisione è stata presa in costante confronto con i referenti territoriali del M5s, con il Rappresentante del Gruppo territoriale di Assisi-Bastia, Vincenzo Rocca, e con la consigliera Laura Servi. Hanno compreso e accettato le motivazioni della sua rinuncia senza mai forzare la decisione in nessun modo.

Cozzolino ha ringraziato i suoi colleghi per il loro sostegno e ha rinnovato il suo impegno a sostegno del M5s. È convinto di aver fatto la scelta giusta. Nonostante non siederà più in consiglio comunale, il suo entusiasmo di attivista e la sua volontà di contribuire all’amministrazione, al M5S e al Gruppo territoriale per il bene della città di Bastia rimangono inalterati.