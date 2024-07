18enne arrestato dalla polizia a Bastia, aveva un chilo di cocaina

18enne arrestato – La Polizia di Stato di Perugia, durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un cittadino albanese di 18 anni a Bastia Umbra. Il giovane, nato nel 2006, è stato trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina.

L’operazione è iniziata quando i poliziotti, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato un veicolo sospetto. Decidendo di approfondire il controllo, gli agenti hanno fermato il conducente e hanno eseguito una perquisizione sia personale sia del veicolo.

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento di stupefacenti. Sospettando un’attività di spaccio più ampia, la Polizia ha deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del giovane. La ricerca si è rivelata fruttuosa: in cantina, nascosto all’interno di un tavolo, gli agenti hanno scoperto un “panetto” di sostanza polverosa bianca.

I successivi accertamenti tecnici condotti dal personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica hanno confermato che la sostanza era cocaina, con un peso superiore a un chilo.

Dopo il sequestro della droga, il 18enne è stato accompagnato in Questura per le procedure di rito. Al termine delle formalità, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, il giovane è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro lo spaccio di droga nella regione. La Polizia di Stato di Perugia continua a intensificare i controlli sul territorio, mirati a individuare e fermare le attività illecite legate al traffico di stupefacenti.

L’episodio sottolinea l’importanza dei servizi di osservazione e controllo del territorio nella prevenzione e nel contrasto dello spaccio di droga. Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali comportamenti sospetti, contribuendo così alla sicurezza della comunità.

Questo arresto si inserisce in un quadro più ampio di operazioni contro il traffico di droga nella regione. La Polizia di Stato ribadisce il suo impegno costante nel monitorare e contrastare tutte le forme di criminalità legate agli stupefacenti, con l’obiettivo di proteggere la salute pubblica e mantenere l’ordine sul territorio.

L’azione delle forze dell’ordine non si limita all’arresto dei singoli spacciatori, ma si estende anche alla collaborazione con altre istituzioni per sviluppare strategie preventive e interventi mirati. La cooperazione tra diverse unità operative della Polizia e il supporto delle comunità locali sono elementi chiave per combattere efficacemente il fenomeno dello spaccio di droga.

Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini. Le autorità sottolineano l’importanza di un approccio integrato e coordinato nella lotta contro il traffico di stupefacenti, coinvolgendo tutti i livelli della società per un’azione più incisiva e capillare.