Polemica a Bastia per la maglietta di un consigliere con logo ANTIFA

I consiglieri di opposizione denunciano con fermezza e sdegno la discutibile rappresentanza politica della maggioranza Bastiola. Al centro della polemica, un giovane consigliere che ha accolto nella casa comunale una folta rappresentanza di boy scout, prossimi a partire per una missione di solidarietà, pace e rispetto per il prossimo, indipendentemente dalla sua origine, provenienza o condizione.

La vera questione, però, è l’abbigliamento del consigliere. Indossare una maglietta con il logo ANTIFA, non può non essere definito come un “pugno nell’occhio”, in quanto rappresenta l’antitesi dei valori fondanti dello scoutismo. Questo abbigliamento non è solo fuori luogo, ma anche un chiaro segnale della persistenza di una lotta ideologica che nulla ha a che vedere con il contesto della missione di solidarietà.

“È inaccettabile promuovere la lotta antifascista in una comunità che si fonda sull’inclusione, il rispetto e la tolleranza”, affermano i consiglieri di opposizione. “Vedere un consigliere comunale presentarsi con simboli che inneggiano alla violenza nelle istituzioni pubbliche, accanto al Sindaco e agli assessori, è semplicemente imbarazzante.”

Alla retorica del sindaco, che ha dichiarato: “” , ”.

Rispondono con sdegno i consiglieri di centrodestra, sottolineando la retorica di tali parole quando accanto a lui c’era un consigliere con una t-shirt inopportuna.

Questo episodio non solo getta un’ombra sulla maggioranza Bastiola, ma mette anche in discussione l’integrità dei suoi rappresentanti e la coerenza dei loro messaggi di pace e rispetto. Forse il giovane consigliere sarebbe stato di più nobile dignità se si fosse proposto insieme agli altri nell’ andare a vedere di persona le condizioni dei profughi, di qualunque provenienza ed estrazione, invece che fare proselitismo spicciolo in tutti i luoghi e gli spazi anche quelli istituzionali.

FdI,Lega, Lista civica Paola Lungarotti Sindaco, Lega e Consiglieri di minoranza.