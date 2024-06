Graziella Paparelli, Forza Italia è la mia casa, nonostante tutto

Graziella Paparelli – Carissimi le elezioni sono passate ,a bocce ferme devo dire che nonostante tutto e possiamo essere soddisfatti per Forza Italia qualcuno non è stato corretto cercando di svenderla, anche se le responsabilità vengono addossate a noi ritengo una analisi molto miope cosi pure mi sembra puerile rimuovere gli iscritti nella chat Forza Italia, quelli che non hanno capito è il fatto che la Lungarotti ha perso proprio nella scuola a causa di carenze di palestre.

Come potete vedere quel messaggio inviato da qualche iscritto di FDI dimostra che sulla nostra testa sono stati fatti accordi a danno del partito. Mi sono complimentata con Giusy Grasso che essendo la prima volta ha ottenuto un grande successo cosa non scontata visto che la lista ufficiale di iscritti ce’ solo Filiberto.

Se vi fosse sfuggito FI ha avuto consensi nelle 3 liste da 1.481 elettori ciò vuol dire che nonostante si possa aver commesso l’errore di uscire a fine legislatura(perché doveva essere stata presa molto tempo prima)bene nonostante ciò i nostri elettori ci hanno vorato siamo il 2°partito di cd con uno scarto di 10 voti, quindi smettiamola di piangerci addosso un grazie immenso va a Francesco Fratellini che io nella conclusione per motivi che non voglio dire è risultato l’agnello sacrificale, nonostante cio la sua lista come la nostra ob torto collo ha votato al ballottaggio anzi io mi sono anche adoperata a portare nostri elettori che non sarebbero andati. La correttezza adottata da Francesco deve servire da esempio x tutti soprattutto per coloro che intendono proseguire nella politica.

Grazie va a Bagnetti che in questi anni ha ingoiato tanti rospi ma ha sempre tenuto la barra dritta senza farsi influenzare da livelli superiori, Grazie va a Possati che sacrificando il suo tempo ha servito il partito con dedizione e coerenza non abbassando mai la testa, Grazie va a Ridolfi che sempre silenziosamente a seguito di Francesco ha fatto dure battaglie ed in ultimo man non x poca importanza un Grazie Rustici che abbiamo accolto come un fratello io personalmente come un figlio io rispetto la sua scelta ma non ha mai tradito ne rimangiato la scelta fatta di uscire assieme agli altri nostri consiglieri.

Cosa dobbiamo fare da oggi in poi? Semplice ricostruire il partito creando un Club a parte visto che giustizieri della notte cercano vendette. Fare una dura opposizione finire di portare avanti le tematiche poste da FI intergruppo poste con le interrogazioni che non hanno avuto risposte financo arrivare alla corte dei conti.

Questo dobbiamo fare! E sia chiaro faremo da soli con gli iscritti al Partito dove palesemente siamo in maggioranza io vi dico già da ora che vedo 4 incarichi il Coordinatore, il resp vice e il resp. dipartimenti.

I giovani. Con Ramon al Provinciale ripartiamo preparandoci x le prossime elezioni nella vita non è grave se si perdono le battaglie l’importante è vincere la guerra anzi questo deve servire da stimolo per andare tra la nostra gente e ringraziandola dei consensi dobbiamo coinvolgerla oggi x vincere domani, occorre precisare che chi dice di essere di FI si dece iscrivere altrimenti io la considero una spia e credetemi di marioli ne abbiamo avuti fin troppi.

Nonostante le mie condizioni di salute se ci sono questi presupposti io sono disponibile a dare una mano senza nulla chiedere solo per la soddisfazione di continuare quello che anche io ho contribuito a far crescere. La mia è una sfida chi ci sta si faccia sotto sapremo cautelarci da falsi e bugiardi che hanno interesse a non farci crescere ed a renderci succubi se le condizioni dovessero essere queste non ci sto!