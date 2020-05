Il Bastia calcio retrocesso in Eccellenza, Mammoli, faremo ricorso

di Lorenzo Capezzali

BASTIA: Secondo una fonte televisiva regionale, il Bastia è stato retrocesso in eccellenza regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti quando indiscrezioni dello’ ultima ora avrebbero dato il Bastia confermato in D dopo la chiusura del campionato da parte della lega. Una bomba contro cui la societa’presentera’ ricorso con in testa il presidente Mammoli, sorpresissimo della notizia sportiva. No comment nell’ambiente ma sicuramente per il Bastia si tratta di una tegola vera e propria a meno di altre sorprese di valutazione che dovessero arrivare.