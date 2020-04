Lavori di manutenzione dei campi sportivi di Bastia Umbra

Lavori di manutenzione dei campi sportivi. Non solo emergenza, anche in questa fase ci sono delle attività che vanno portate avanti con manutenzioni e servizi necessari. L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario procedere con un affidamento per lavori di manutenzione straordinaria del campo principale dello stadio “Carlo Degli Esposti”, del campo principale dell’impianto sportivo di Ospedalicchio e del campo dell’impianto sportivo di Costano in Via Amendola.

“Tale manutenzione, di carattere straordinario, è finalizzata alla rigenerazione completa del manto erboso delle superfici di gioco”.

Si è scelto di migliorare il manto erboso, perché li rendesse più moderni e adatti ad ospitare le gare ufficiali dei campionati. Le operazioni consistono, per entrambi i campi, in diserbi selettivi seguiti da scarificatura meccanica incrociata ed asportazione del materiale vegetale di risulta, trasemine anche manuali nelle zone di maggior usura, ricopertura con sabbia, passaggi ripetuti con rete livellante e concimazioni “in e post semina”.