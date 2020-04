Calcio, serie D, campionato chiuso in anticipo, manca solo ufficialità

da Lorenzo Capezzali

Per Bastia, Cannara, Foligno e Trestina il campionato di serie D si è chiuso lo scorso 1 marzo. Manca solo l’ufficialità ma è sempre più probabile che la stagione 2019-2020 potrebbe essere azzerata. A confermare parzialmente questo possibile epilogo è lo stesso presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, il quale a RaiSport dice: «Attualmente non ci sono le condizioni per rispettare un protocollo che consente alle competizione della Lega Dilettanti di riprendere l’attività agonistica. Aspettiamo un ulteriore documento, così come un contributo da parte del Governo nei confronti del nostro sistema che conta al suo interno un milione di tesserati. Il pericolo che il calcio dei Dilettanti non riparte è concreto, mettendo a rischio tanti giovani e società. Ci appelliamo al Governo affinché possa starci vicino e darci la possibilità per ricominciare ma solo con la sicurezza da punto di vista sanitario». La stagione si dovrebbe chiudere senza promozioni né retrocessioni.