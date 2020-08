Coronavirus, obbligo indossare mascherine a Bastia Umbra dalle 18 alle 6

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 e l’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 48 del 17.08.2020 è ” fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio della Regione Umbria di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie ed altri luoghi ed aree comunque denominate) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

Pertanto ricordiamo che dalle ore 18.00 alle ore 06.00 l’uso della mascherina quando non è garantito il distanziamento fisico non è più una scelta ma un obbligo e una necessità al fine di prevenire il contagio e non mettere in discussione le occasioni di incontro e socialità. In particolar modo lo ricordiamo per tutte le iniziative in programma per “R-Estate a Bastia Umbra”.

Un piccolo sacrificio per un grande risultato, così “Più forti di prima, più uniti che mai”.