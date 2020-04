Coronavirus, 17 i casi positivi a Bastia Umbra 6 guariti

“Aggiorniamo i dati del Covid-19 nel nostro Comune. 17 i casi di soggetti positivi, 6 pazienti dichiarati totalmente guariti, 6 guariti clinicamente. In sorveglianza domiciliare abbiamo 72 persone. In definitiva i dati del nostro Comune mostrano un calo nei contagi, lo sforzo che stiamo facendo sta dando i suoi frutti; possiamo dire che la strada intrapresa – quella della restrizione ferrea – va proseguita, ovviamente non possiamo ancora cantare vittoria.

Alla vigilia delle festività pasquali la situazione non ci consente di allentare la stretta; si tratterà di passare i primi veri giorni di primavera chiusi tra le quattro mura di casa, in attesa di poter avere finalmente dei dati che ci consentano di ipotizzare una prima ripresa delle attività, delle uscite. In questi giorni ha colpito la mia attenzione uno slogan preso dai social, “da restate a casa a estate a casa è un attimo”, credo che basti questa riflessione per farci capire in cosa potremmo incorrere”. Sindaco Paola Lungarotti