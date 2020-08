L’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini, M5s porre giusta attenzione

In questi primi 14 mesi di consiliatura, siamo intervenuti in merito alla sicurezza urbana in tutti suoi aspetti, con l’intento di sensibilizzare l’attuale amministrazione ad avere l’adeguata attenzione che l’argomento merita. L’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini, è tema che deve ricevere particolare attenzione da parte delle istituzioni e la politica e, sebbene questa giunta abbia ampiamente dichiarato di mettere al primo posto il bene dei cittadini, anche all’ultimo consiglio del 28 luglio abbiamo assistito allo zimbellamento della minoranza che voleva portare il proprio contributo, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti, delinquenza e microcriminalità sono in aumento rendendo quantomai necessario un patto sociale che vada oltre le bandierine politiche.

Da un lato è chiaro che bisogna riconoscere l’importanza della repressione e del controllo da parte delle forze dell’ordine, dall’altro è necessario ricostruire la comunità, la socialità, riqualificando il centro dal punto di vista urbanistico ed agendo con iniziative di coinvolgimento sociale per asciugare l’acqua dentro a cui la microcriminalità si muove. Tutto ciò deve essere svolto insieme a forze dell’ordine, cittadini ed associazioni.

Quello che ci chiedono oggi i cittadini è la sicurezza. Oggi viviamo in un momento difficile: stiamo attraversando il periodo della pandemia e dobbiamo fornire delle certezze ai cittadini. Occorre tornare ad una società in cui vi è il rispetto della persona ed in cui chi commette reati o fa errori paghi il giusto prezzo aldilà delle radici e provenienze familiari.

MoVimento 5 Stelle Bastia Umbra