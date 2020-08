Un mega impianto di pompe di benzina tra Bastia e Costano, Antonio Mencarelli scrive al comune

In data 23 luglio il comune di Bastia ha rilasciato un permesso a costruire per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti alla ditta Olivi spa di Deruta, in località Fonte del Lupo, nella strada che unisce il capoluogo alla frazione di Costano, i cui lavori sono iniziati in data 27.07.2020. Si fa presente che tale impianto, da quanto di può osservare, avrà grandi dimensioni e sorgerà a breve distanza, qualche decina di metri, da due curve pericolose, come segnalato dai cartelli stradali.

In base a quali norme o regolamenti è stato dato il permesso di costruire in una zona agricola di pregio, che sconvolgerà un luogo storico del paesaggio rurale, abitato per secoli da famiglie che non l’hanno mai abbandonato e ancora vi risiedono?

Perché si è scelto di distruggere un angolo del nostro territorio rimasto libero dai capannoni della zona industriale che lì proprio si arresta e si è invece continuato a invadere quanto rimaneva libero? Non conta più nulla la tutela della tranquillità delle persone, l’amenità dei luoghi, che verranno cementificati e coperti dall’asfalto, sfigurando un paesaggio secolare che invece andava tutelato?

Una grave forzatura che porterà anche una prevedibile pericolosità a chi percorre quotidianamente quella strada. Inoltre è stata mai data informazione ai cittadini di questa novità urbanistica di grosso impatto ambientale? Dobbiamo sapere tutto a cose fatte, come fu, non molti anni fa, per il biodigestore di Costano? Ma allora è un vizio.

da Antonio Mencarelli