Madre badessa Suor Noemi Scarpa al Festival dell’economia di Trento 🔴 [Live]

Madre badessa Suor Noemi Scarpa al Festival dell’economia di Trento

Madre Noemi al festival dell’economia di Trento, 15.30 conferenza al Palazzo della Regione “Pace e economia” – Monastero di Sant’Anna… presente!!

Ha aperto la sessione la sessione un intervento del Premio Nobel per la Pace, Jody Williams, sul tema “Humanitarian Disarmament for development and enduring peace”. Cui è seguito l’intervento di Madre Noemi Scarpa, Madre Abbadessa Monastero S. Anna Benedettine Bastia Umbra. CON: Madre Noemi Scarpa, Madre Abbadessa Monastero S. Anna Benedettine Bastia Umbra; Jody Williams, Premio Nobel per la Pace; Roberto Da Rin, Giornalista Il Sole 24 Ore

Madre Noemi Scarpa diplomata in ragioneria, laureata in teologia e psicologia magistrale. È LifeCoach e Counselor. Dal 2018 rappresenta il monachesimo femminile italiano nel mondo.