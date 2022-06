Bastia, Andrea Montecucco neo allenatore Bastia

di Lorenzo Capezzali

Non perde tempo il Bastia per il prossimo nel Torneo di Promozione regionale. Andrea Montecucco sarebbe il nome giusto per il Bastia futuro dopo Silveri dopo sconfitta ad opera del play out. Ricci possibile dirigente societario. A breve il Bastia Calcio fornirà dettagli sull’operazione panchina Montecucco, che ha messo ali ad un club glorioso. Il presidente Mammoli no fa mistero sul ritorno immediato della squadra nel campionato regionale che conta. Siamo ai titoli di coda dell’eccellenza con tanti propositi di promozione eccellenti. Come dire che la promozione è una categoria di passaggio!