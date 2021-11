Chiama o scrivi in redazione

Sindaco Paola Lungarotti ringrazia i militari della Compagnia di Assisi e Stazione di Bastia Umbra

Il Sindaco Paola Lungarotti si complimenta ed esprime il proprio ringraziamento a nome dell’Amministrazione Comunale, ai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, al già Comandante della Compagnia, al Comandante Gennaro Colella della Stazione di Bastia Umbra per “l’impegno profuso nella prevenzione e repressione dei molteplici fenomeni delittuosi che giornalmente si consumano nel territorio”, come attestato con i riconoscimenti di encomio rilasciati agli stessi dal Sig. Generale di Brigata Antonio Bandiera, Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, anche in riferimento all’attività investigativa condotta a seguito di fatti avvenuti nell’anno 2020 e nell’anno 2021.