I nuovi ufficiali, chi è il capitano Vittorio Jervolino, comanda Assisi

nato a Bologna nel 1992, ha frequentato i corsi di formazione presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Dopo un anno quale comandante di Plotone presso la Compagnia di Intervento Operativo del 6 Battaglione Carabinieri Toscana, ha comandato per due anni il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Partinico (PA), per poi rientrare nel capoluogo toscano, dove ha retto per un biennio il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Firenze.