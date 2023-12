Spese natalizie e ristori alluvione-sport, ma come ragiona la Giunta?

Spese natalizie – Bastia, amministrata dalla Giunta Lungarotti, investe una cifra record nel centro illuminato e con 115 mila euro scintilla per il Natale; ma questi soldi non potevano essere spesi in modo più ponderato? Ad esempio, mettendo i soldi a disposizione per chi ha subito danni dall’alluvione o destinandoli alle esigenze sportive della città.

Segreteria PD Bastia Umbra – Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra

Sì perché a fronte dei 115 mila euro spesi per le lucine di Natale, l’Amministrazione ha invece previsto solo 9mila euro per le famiglie alluvionate di Bastia (che sarebbero circa 200-300 euro per nucleo familiare) e 3mila euro per le società sportive, prive di tutto ciò che un Ente dovrebbe fornire loro per svolgere le attività, a partire da una sede dignitosa e congrua. Per il presepe vivente sono stati previsti più soldi (5mila euro) che per le società sportive (3mila euro)!

La stessa polemica ha colpito qualche settimana fa la stessa maggioranza, per mezzo stampa. Di sicuro la tensione su questo tema dimostra una cosa: che la politica di chi amministra non dialoga con i cittadini. E i cittadini sono stanchi soprattutto di restare incagliati nelle polemiche, come quelle ormai quotidiane interne alla Giunta e alla maggioranza. Ecco perché ogni iniziativa – luminarie comprese – diventa terra di scontro, diventa un ring a totale discapito della cittadinanza. E nonostante i distinguo tra la fazione dei consiglieri del Vicesindaco e i consiglieri del Sindaco, la responsabilità -fino a decisiva rinuncia o dimissione- è indistintamente di tutti quelli che siedono ai vertici amministrativi di Bastia.

In occasione dello scorso consiglio comunale del 30 novembre le sedie hanno tremato più volte. Lo scenario è quello di un sindaco debolissimo e isolato e di un vicesindaco altrettanto debole che discute per tutto il tempo con l’assessore seduto accanto.

Ribadiamo: Bastia non si merita questa Giunta, la peggiore Giunta di tutta la storia repubblicana di Bastia.