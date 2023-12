Claudio Chiappucci, ‘El Diablo’, all’Umbria Bike&Run Show

L’Umbria Bike&Run Show ha raggiunto l’apice dell’eccitazione nella sua seconda giornata, con il grande campionissimo ‘El Diablo’, Claudio Chiappucci, che sarà l’ospite d’onore domani. Il vincitore di prestigiose gare ciclistiche, tra cui una Milano-Sanremo, due Giri del Piemonte e tappe al Tour de France e al Giro d’Italia, sarà a disposizione degli appassionati presso lo stand Monarca Sport al Padiglione 7 corsia B/C, in qualità di ambasciatore Giant.

La manifestazione ha già riscontrato un notevole successo di pubblico, con la seconda giornata dedicata al Salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per il ciclismo e la corsa. Questo non è solo un’opportunità per l’acquisto e il test di prodotti, ma anche per partecipare a momenti di salute e divertimento con varie discipline sportive.

Numerose sono le aree espositive che presentano prodotti di alta qualità, dalle biciclette tradizionali alle e-bike, dal running al trekking, dall’abbigliamento agli accessori, con una particolare attenzione al cicloturismo. Umbria Bike&Run Show è un evento interattivo ed esperienziale, adatto a sportivi di tutte le età e anche a chi si avvicina per la prima volta a queste discipline.

Il momento clou sarà l’arrivo di Claudio Chiappucci, noto come El Diablo, un’icona del ciclismo, vincitore di molteplici gare e amato dal pubblico. Domani sarà possibile incontrarlo, chiedere autografi e condividere la passione per la bicicletta.

Una delle attività più attese è la Subasio Gravel, che si preannuncia come un grande successo, con partecipanti entusiasti che hanno già esaurito i posti disponibili. L’evento non competitivo propone due percorsi suggestivi, adatti a ogni livello di abilità, e rappresenta un’opportunità per gli appassionati di bikepacking di godersi un’esperienza senza tempo.

La mostra presenta anche una sezione dedicata alle biciclette ‘VIP’ del passato e del presente. Tre biciclette storiche, utilizzate da leggende del ciclismo come Gastone Nencini, Freddy Maertens e Francesco Moser, sono esposte insieme alla mitica Pinarello Bolide TT, vincitrice del mondiale di Imola con Filippo Ganna.

L’evento offre anche un’ampia varietà di attività, dagli allenamenti fitness alle masterclass, dai talk sulla promozione del turismo sportivo alle storie di atleti ‘no limits’. Gli appassionati possono anche partecipare a percorsi di trekking urbano, show e demo di bike trial e prove cronometrate di track and field.

Il Kid’s Village, dedicato ai più piccoli, offre un’esperienza interattiva con gimkana, bmx, percorsi di running ad ostacoli e una pista di atletica, promuovendo lo sport come un divertente gioco per tutti.

L’Umbria Bike&Run Show si conferma come un evento completo e coinvolgente, che unisce passione, storia e attività fisica. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma dell’evento, è possibile consultare il sito ufficiale www.bikerunshow.com. L’ingresso è gratuito per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni.

Inoltre, Trenitalia è l’Official Green Carrier di Bike & Run Show, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquistare biglietti a prezzo ridotto per raggiungere Bastia Umbra dal 1 al 3 dicembre 2023.