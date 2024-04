Indagine sulla morte improvvisa dell’imprenditrice Nicoletta Cozzali

La Procura di Perugia ha avviato un’indagine sulla morte improvvisa di Nicoletta Cozzali, un’importante imprenditrice nel settore della moda di Bastia Umbra e proprietaria di Sposi di Nicoletta. La signora Cozzali, 76 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione giovedì mattina.

La causa del decesso sembra essere un collasso cardiocircolatorio. Tuttavia, la Procura vuole fare chiarezza sulle circostanze del ritrovamento del corpo. Un fascicolo modello 45fascicolo modello 45Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45)è stato aperto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato.

Il pm Patrizia Mattei è a capo dell’indagine, con l’assistenza degli agenti del commissariato di Assisi, che sono intervenuti sul posto. Il medico di base, chiamato da una persona presente in casa, ha certificato il decesso. Successivamente, è arrivata anche una volante della polizia. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Nicoletta, da quello che si sa, godeva di ottima salute e per quanto è a nostra conoscenza, nonostante gli anni, non assumeva farmaci di nessun genere.

La Procura ha richiesto ulteriori approfondimenti sulle cause e le circostanze della morte. La signora Cozzali era in buona salute, soffriva solo di una lieve ipertensione e non prendeva farmaci. Gli agenti stanno cercando di ricostruire gli eventi e la versione fornita da chi ha scoperto il corpo.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Perugia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Anche le dinamiche familiari della signora Cozzali, rimasta vedova anni fa, sono al centro dell’indagine. Il defunto marito Giuliano Monacchia, fondatore di Forza Italia a Bastia e collaboratore di Radio Umbria Centrale dei fratelli Ermanno e Marco Spoto, era una figura nota.

Il Comune di Bastia Umbra ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della signora Cozzali. Era una figura storica nel settore della moda sposa e la sua attività ha portato notorietà alla città in ambito regionale e non solo. Tutti ricordano Nicoletta per la sua attività, ma anche per il suo impegno nelle associazioni locali e nella condivisione delle attività artistiche del marito Giuliano Monacchia.

Anche la lista civica Bastia Popolare e la lista civica Forza Bastia (gruppo consiliare Forza Italia) hanno espresso il loro cordoglio. Hanno ricordato Nicoletta come una persona speciale che, insieme al suo amatissimo Giuliano, ha spesso condiviso temi importanti relativi alla tutela del territorio da un punto di vista ambientale e alla memoria dei luoghi della vecchia Bastia relativi alla conservazione del patrimonio storico industriale. Tutta la città si unisce al loro dolore per la scomparsa di Nicoletta Cozzali.