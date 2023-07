Lunedì della scienza a Bastia conoscere e rispettare nostro Pianeta

Lunedì della scienza – È tempo di conoscere e rispettare il nostro pianeta con gli “Lunedì della Scienza” che prendono il via questa sera, 10 luglio, nella suggestiva Piazza Mazzini di Bastia Umbra. L’evento, inserito all’interno della rassegna estiva “Bastia Estate a Colori”, proporrà ogni settimana una serie di incontri dedicati all’ecologia, alla coscienza ecologica e alla sostenibilità.

Saranno tre gli incontri in programma, tutti previsti per i lunedì successivi, sempre in Piazza Mazzini e con inizio alle ore 21.15. Esperti e professionisti accompagneranno il pubblico in un viaggio di scoperta e sensibilizzazione verso il nostro pianeta. Il tema conduttore della rassegna di quest’anno è “Non voglio cambiare pianeta”, tratto dalla poesia di Pablo Neruda – “Il pigro”.

La serata inaugurale, intitolata “La Terra, unica o ripetibile?”, vedrà la partecipazione del Prof. Emanuele Piccioni, insegnante di materie scientifiche presso il “Convitto Nazionale Principe di Napoli” di Assisi. L’obiettivo sarà quello di esplorare se il nostro pianeta sia unico nel suo genere o solo uno dei tanti corpi mobili nell’immenso cosmo che potremmo un giorno abitare. Sarà un viaggio nello spazio e nel tempo per contemplare questa piccola, grande, irrequieta e vitale casa di tutti.

Il 17 luglio sarà la volta della conferenza tenuta dalla Prof.ssa Daniela Pezzolla, studiosa di chimica agraria e docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. La sua conferenza si concentrerà sul reimpiego delle plastiche, un tema di grande attualità e importanza per la sostenibilità ambientale.

Infine, il 24 luglio, è in programma la conferenza del Prof. Stefano Falcinelli, studioso di chimica ambientale e docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. Il tema trattato sarà “Gli Elementi – frammenti di verità oggettiva in movimento tra passato e futuro”, una panoramica sull’evoluzione dell’idea di materia e di elementi nel corso del tempo, per comprendere cosa ci aspetta nel futuro.

Durante gli incontri del 17 e 24 luglio, saranno presenti anche esponenti di Legambiente Umbria, che arricchiranno la discussione con il loro contributo sulle tematiche ambientali.

Le serate saranno allietate dalle melodie del giovane pianista Riccardo Gambacorta, che con le sue esecuzioni di arie classiche e contemporanee accompagnerà gli incontri creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

L’organizzazione dei “Lunedì della Scienza” è a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra.