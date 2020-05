Scrivi in redazione

Bastia Umbra riapre cimiteri dopo lockdown da pandemia da Covid 19

“Quando entrate per la prima volta al cimitero dopo due mesi cercate l’olivo della pace e della speranza – dice il Sindaco Paola Lungarotti – è un grande simbolo per tutti noi e se vogliamo un grande monito affinché ciò che abbiamo vissuto non si ripeta più”.

Da domani, 5 maggio, i Cimiteri comunali saranno riaperti, un gran segnale di ritorno lento e graduale alla normalità; proprio perchè lento e graduale è anche fragile se non mettiamo la condizione di tenere conto di tutte le disposizioni sindacali e del senso di responsabilità per il rispetto di se stessi e degli altri.