Covid, riaprono a Bastia Umbra le aree verdi, giardini e parchi

Sono stati riaperte le aree verdi – giardini-parchi – percorso verde – e le aree sgambatura cani a Bastia Umbra. E’ necessario seguire alcune regole molto importanti. Poche disposizioni ma tutte importanti che integrano gli attuali regolamenti.

Per le aree verdi:

evitare assolutamente assembramenti di persone;

rispettare il distanziamento sociale;

avere a disposizione le mascherine da indossare qualora il distanziamento sociale non fosse garantito;

rispettare la fascia oraria di chiusura delle aree verdi: dalle 21.00 alle ore 7.00;

accompagnare e vigilare i bambini;

non entrare nelle aree interdette dove sono posizionati i giochi;

non utilizzare i giochi (come da DPCM)

non sono consentite attività ludico-ricreative di gruppo (esempio: gioco del pallone, pic-nic); è consentito svolgere individualmente – con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti – attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Per i Giardini Pubblici “Lucio Castellini” di Via Marconi l’ingresso sarà interdetto fino a completamento dei lavori in corso.

“A tutti i genitori chiediamo uno sforzo per la vigilanza e il controllo dei propri bambini. A tutti i ragazzi e le ragazze che vivono questi spazi come luogo di incontro e di amicizie raccomandiamo il rispetto delle disposizioni sopra elencate: siate esempio per i bambini e per tutti coloro che faticano ad accogliere la regola come condotta necessaria per il bene comune”.

Per le aree sgambatura:

entrare nell’area di sgambatura uno alla volta estendendo fino a tre fruitori previo accordo unanime dei proprietari/conduttori;

usufruire dell’area per un massimo di dieci minuti così da consentire l’ingresso ad altri conduttori/proprietari;

evitare assolutamente assembramenti di persone;

rispettare il distanziamento sociale;

avere a disposizione le mascherine da indossare qualora il distanziamento sociale non fosse garantito;

rispettare la fascia oraria di chiusura dell’area sgambatura: dalle 21.00 alle ore 7.00;

raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area di sgambatura.

A queste disposizioni prioritarie richiamiamo quelle previste dal Regolamento vigente.