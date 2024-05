Un incontro con la cittadinanza con Paola Lungarotti

Un incontro con – La coalizione di partiti di centro-destra, che sostiene Paola Lungarotti per un secondo mandato come sindaco, ha organizzato un incontro pubblico per dialogare direttamente con i cittadini. L’appuntamento è fissato per domenica 12 maggio 2024 presso il Centro Sociale Campiglione. Questo evento rappresenta un’occasione significativa per gli abitanti della zona di interagire con i rappresentanti politici e conoscere meglio le proposte e i piani futuri.

L’iniziativa prevede un programma che inizia alle 19:00 con un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti. Questo sarà un tempo dedicato all’accoglienza e allo scambio informale, dove i cittadini potranno incontrare i membri della coalizione in un’atmosfera rilassata e accogliente. Sarà l’opportunità per avviare conversazioni in un contesto meno formale prima del vero e proprio incontro politico.

Alle 21:00, si darà il via all’incontro ufficiale con i rappresentanti delle liste che appoggiano la candidatura di Paola Lungarotti. Le liste coinvolte includono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, e la lista civica che porta il nome della candidata, “Paola Lungarotti Sindaco”. Durante questo segmento, i rappresentanti illustreranno il programma per il mandato 2024-2029, delineando le principali politiche e iniziative che intendono portare avanti. Sarà anche un momento per i cittadini di porre domande, esprimere opinioni e confrontarsi direttamente con coloro che potrebbero guidare la loro città nei prossimi cinque anni.

L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le direzioni future proposte dalla coalizione e per coloro che desiderano avere un impatto diretto sulle decisioni politiche locali. Gli organizzatori hanno anche messo a disposizione dei cittadini vari canali di contatto per raggiungere in ogni momento la candidata e i membri delle liste, assicurando così che ogni voce possa essere ascoltata.

Questo evento rappresenta un tassello fondamentale nella campagna elettorale di Paola Lungarotti, offrendo una piattaforma essenziale per il dialogo aperto e costruttivo tra i candidati e gli elettori, fondamentale per una democrazia attiva e partecipativa.