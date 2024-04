Una cittadina dopo la presentazione della sindaca uscente

Da cittadina di Bastia ho ascoltato il discorso di presentazione del Sindaco che sta guidando la città negli ultimi 4 anni e mezzo. Io che le avevo dato fiducia l’altra volta, sono ancora più delusa. Voglio sperare con tutto il cuore che i bastioli siano attenti e svegli da non farsi raggirare dalle solite promesse elettorali di un sindaco che in questa consiliatura ha fatto veramente poco.

Ancora una volta ha giustificato il suo lento operato richiamando gli anni del covid, come se questa pandemia avesse inciso solo nel comune di Bastia, non considerando gli altri due anni e mezzo restanti e liberi dalla piaga del covid.

Ancora una volta il sindaco ha chiesto tempo… ricordando che ci vuole tempo, scomodando addirittura Moro. Ha evidenziato nel suo discorso alla città che il cambiamento l’hanno portato loro a Bastia! Sicuramente un cambiamento fatto di degrado e negligenza, solo questo notiamo purtroppo come metamorfosi della città.

Ha sentenziato che questa amministrazione vive la città. Ci domandiamo allora da cittadini che strade percorrono i nostri amministratori per non accorgersi delle innumerevoli buche; su quali marciapiedi camminano per non vedere che sono talmente sconnessi da rischiare di cadere. E pensare che la sua parola chiave è l’inclusività!

Se vivono la città, allora ci domandiamo se guardino fuori dal finestrino i parchi con l’erba alta e lasciati all’incuria. Dobbiamo immaginare che vivano la città solo di giorno, per non accorgersi che in tutti questi ultimi mesi l’illuminazione pubblica era quasi dappertutto spenta, favorendo furti e incutendo paura ai nostri giovani che tornavano a casa di notte.

Mi voglio augurare che i miei concittadini siano attenti e non diano nuovamente fiducia ad un’amministrazione che si vanta opere che si stanno concretizzando a loro dire, attenzione al territorio o peggio efficienza della macchina amministrativa. Lo vediamo per esempio con la gestione dello sport quanta efficienza ci sia!

Voglio davvero auspicare che non ci lasciamo raggirare dalle promesse di coloro, dei quali ormai conosciamo il modo di essere e l’inerzia nell’agire.

Ancora una volta nelle parole del Sindaco tanta autoreferenzialità nel credere di essere sempre nel giusto, unita alla supponenza di ritenere solo ciò che fa lei corretto!

Bastioli svegliamoci e cambiamo le cose!