“Rinascimento a Bastia Umbra” si presenta alla Mostra Arte Antiquaria

La presentazione del volume “Rinascimento a Bastia Umbra” a cura di Alessandro Delpriori, (Ed. Quattroemme) si svolgerà all’interno della Mostra Arte Antiquaria AMAB, lunedì 22 aprile alle ore 17 a Umbriafiere, Padiglione 9.

Il volume è frutto di un progetto realizzato dal Comune di Bastia Umbra con l’Università di Camerino, Corso di Laurea in Beni Culturali con il prof. Alessandro Delpriori il quale nel recente semestre ha sviluppato qui a Bastia un laboratorio di Diagnostica insieme agli studenti afferenti al Corso di Laurea. Uno studio e la selezione di opere tra i beni culturali ecclesiastici facenti parte del patrimonio artistico culturale cittadino, principalmente conservati presso la Chiesa Collegiata di Santa Croce e la Chiesa di S. Rocco ma anche in alcuni casi di proprietà pubblica, come illustrato nel catalogo.

Una importanza anche dal punto di vista turistico per questa opera, sia per la divulgazione di parte del patrimonio artistico di Bastia Umbra sia per la presentazione in una mostra di settore come AMAB.

All’incontro, interverranno il curatore e gli autori del volume, rappresentanti del Comune di Bastia Umbra e dell’Università degli Studi di Camerino, il Parroco Don Marco Armillei della Parrocchia di San Michele e Emo Antinori Petrini, organizzatore di AMAB.

L’ingresso alla presentazione del volume è gratuito previa prenotazione telefonica al n. 3773107660 oppure amab.segreteria@gmail.com

La Mostra Arte Antiquaria AMAB si svolgera’ dal 20 al 28 Aprile. Info online: https://www.assisiarteantiquariato.it/