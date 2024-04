Verso la Pace: Riflessioni sulla Guerra a Gaza

Verso la Pace: Riflessioni – Il cammino verso la pace è un viaggio che coinvolge tutti noi. Questo è il messaggio centrale di una tavola rotonda intitolata “Guerra a Gaza: come arrivare alla pace”, che si terrà sabato 13 aprile, alle ore 15, presso l’Auditorium Sant’Angelo a Bastia Umbria (PG).

L’evento, organizzato con il sostegno dell’eurodeputata Sabrina Pignedoli, vedrà la partecipazione di figure di spicco come Luisa Morgantini, Presidente di Assopace Palestina, Stefania Proietti, Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia, l’Onorevole Stefania Ascari e Dario Tamburrano, già europarlamentare. Il loro obiettivo è quello di stimolare una riflessione sulla situazione attuale, coinvolgendo cittadini, associazioni e amministrazioni pubbliche.

In un mondo dove la parola “guerra” sembra prevalere su tutte le altre, non possiamo restare a guardare in silenzio. L’escalation del conflitto a Gaza, l’inosservanza della risoluzione dell’ONU per il cessate il fuoco e le sofferenze indicibili causate dall’ultimo conflitto tra Israele e Hamas, ci impongono una riflessione. Non dobbiamo dimenticare gli altri conflitti ancora in corso, come la guerra in Ucraina.

Papa Francesco ha definito la situazione attuale come una “terza guerra mondiale a pezzetti”, che colpisce soprattutto i civili, ma anche medici, giornalisti e operatori umanitari. Di fronte a questa realtà, i governi europei stanno cominciando a dire ai propri cittadini che, se si vuole la pace, è necessario preparare la guerra. Un’affermazione assurda, ma che riflette i tempi oscuri che stiamo vivendo.

In chiusura dell’evento, tutti i partecipanti sono invitati ad un aperitivo raccolta fondi a favore dell’attività umanitaria di Emergency. L’evento si svolgerà presso la sede del comitato elettorale progressista in via Dell’Isola Romana 8, in collaborazione con MELA PASTICCERIA. Un gesto simbolico per sostenere coloro che lavorano per portare aiuto e speranza in zone di guerra.